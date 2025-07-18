Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 3 Gözaltı, 2 Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 3 Gözaltı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç kayıtları dikkat çekti.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 15 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Burak Ö'nün (24) 11, Mehmet T'nin (26) 1, Mahsum P'nin (25) ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin görüştüğü mağdurların, herhangi bir husumetlilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralanmıştı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, uzun namlulu silahlarla birlikte 3 şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.