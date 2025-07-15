Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga sırasında uzun namlulu silahlar kullanıldı ve çevredeki vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.

Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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