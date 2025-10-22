Haberler

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

Küçükçekmece'de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki Salim Attal silahla vurularak hayatını kaybetti. G.Y. (15) ve Ö.A. (16) tutuklu sanık olarak yargılanmaya başladı. Kavga sırasında bir kişinin borç meselesi yüzünden tartışma çıktığı belirtildi.

Küçükçekmece'de iki grup arasındaki kavgada 14 yaşındaki Salim Attal'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin G.Y. (15) ve Ö.A.'nın (16), "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya G.Y. ve Ö.A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Maktulün babası Ala Attal ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulunurken, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada yapılan kimlik kontrollerinin ardından sanıkların savunmaları alındı.

Daha sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, G.Y. ve Ö.A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutukluluğun devamı yönünde karar verip duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Kasım 2024'te Salim Attal'ın aralarında bulunduğu 9 kişilik grup ile Ö.A. ve G.Y.'nin dahil olduğu 6 kişilik grubun sokakta buluştukları kaydediliyor.

İddianamede, 6 kişilik gruptaki bir kişinin, orada olmayan birine 500 lira borcu olduğu, bu borçla ilgili konuşma sırasında küfürleşme ve kavga çıktığı anlatılıyor. Kavgada Ö.A.'nın bıçak çektiği, G.Y.'nin de karşı gruba silahla ateş ettiği belirtiliyor.

G.Y. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, Ö.A. hakkında ise "çocuğa karşı kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Haberler.com
