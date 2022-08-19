KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMANIN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

KÜÇÜKÇEKMECE'de silahların arka arkaya ateşlendiği çatışmanın yeni detayları ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği yerde bulunan kafe sahibi, olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi. Çatışmanın da site yöneticileriyle evden çıkarmaya çalıştıkları kiracılar arasında olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesindeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede saat 15.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada taraflar, silah ve bıçak da kullandı.

GÖZALTI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, 'Olay mahalline ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli kişi ve 7 tabanca ele geçirilmiş, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Kaymakamlığın açıklamalarının ardından bugün gözaltı sayısının 21'e çıktığı öğrenildi.

'İSTER İSTEMEZ BENİN MEKANIMA SIÇRADI"

Çatışmanın yaşandığı kafe sahibi bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. Olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen Durmuş Palta, 'Biz sabah gelip her gün yaptığımız gibi kafemizi açtık, müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Öğlen saat 14.00 civarı burada kalabalık oluşmaya başladı. Bizim olayla bir ilgimiz yok. Benim önceliğim çalışanımın ve müşterimin güvenliğini sağlamak. Ben olay başladıktan sonra büyüyeceğini hissedince müşterileri ve elemanları üst kata çıkardım. Ben aşağı inene kadar polisler olay yerine gelmişti çok kalabalık olduğu için önleyemediler. Bizimle yakından uzaktan alakası yok. Benim ne çalışanımın burnu kanadı, ne müşterimin ne de işletme sahipleri olarak bizde herhangi bir şey yok. Şu andaki site yönetimiyle kiracısı arasında olan husumet. Olay sitenin girişinde başlayıp dönerek benim mekanımın önüne kadar geldi, ister istemez de benim mekanıma sıçradı" dedi.

ÇATIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; site yöneticileri, kiracının oturduğu bir eve sürekli birilerinin gelip gitmesinden rahatsız olduğu için çıkartmak istedi. Durumdan haberdar olan kiracılar bu defa da kira ve aidat ödememeye başladı. Site yönetimi kiracılarla ilgili tahliye kararı aldı ancak kiracılar evden çıkmadı. Dün yaşanan olay öncesi kiracıların tahliye işlemi tekrar sonuçsuz kaldı. Bu defa site yöneticilerinden birisinin oğlu, kiracılarla konuşmaya gittiğinde darbedildi. Darbedilen genç, ailesine haber verdikten sonra yönetim toplanıp kiracıların olduğu yere gitmeye başladı. Yöneticilerin toplanıp geleceklerini tahmin eden kiracılar ve akrabaları da çatışma için hazırlık yaptı.