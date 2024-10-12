Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 23 yaşındaki Devrim Halim hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve evlerinde tabanca ile çelik yelek ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişinin hayatını kaybettiği, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde tabanca, 3 çelik yelek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, olayda hayatını kaybeden Devrim Halim'in kendilerine ateş ettiğini, kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda silahlı iki grup arasında yaşanan çatışmada yaralanan Devrim Halim (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bir güvenlik kamerasının olay sırasında çıkan karışıklığı görüntülediğini tespit etti. Bu görüntüleri inceleyen ekipler, otomobilden inerek kaçan ilk grup ile onların peşinden koşan ikinci gruptaki kişilerin peşine düştü. Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Avcılar'da buldu. Polis burada bir eve yaptığı baskında olayın şüphelileri Muhammed E.Ö. ve Yusuf Y. ile onlarla aynı evde kalan Umut A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca, 3 kurşun geçirmez çelik yelek ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler önce aralarında sözlü tartışma çıktığını, olay yerinden ayrılan Devrim Halim ve yanındaki arkadaşının daha sonra geri gelerek kendilerine ateş ettiğini söylediler. Şüpheliler ifadesinde, kendilerini korumak için silahlarını çekerek ateş ettiklerini itiraf ettiler. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Olay Suç

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu

Tepki çeken açılışa skandal savunma
Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.