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Küçükçekmece'de silahla vurulan kıraathane sahibi, hastanede hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de silahla vurulan kıraathane sahibi, hastanede hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de önceki gün müşterisi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kıraathane sahibi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece'de önceki gün müşterisi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kıraathane sahibi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinde önceki gün tartıştığı müşterisi tarafından silahla başından vurulan kıraathane sahibi G.K, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler M.E. ve M.K'nin G.K. ile motosiklet kaskı yüzünden tartıştığı belirlendi. Kıraathane sahibi G.K'nin, tartışma sırasında M.E tarafından silahla vurulduğu tespit edildi.

Küçükçekmece'de yakalanan şüphelilerin, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama, taksirle yaralama, otodan hırsızlık ve tehdit suçlarından emniyette kayıtları olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, M.K. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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