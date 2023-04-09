KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAH İMAL EDİLEN TORNACIYA JANDARMADAN BASKIN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edilen torna dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de silah imal ve ticareti yaptığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler ve yapılan çalışmalar neticesinde, S.T. isimli bir kişinin torna ve metal dükkanı adı altında elde ettiği silah parçalarını birleştirerek İstanbul ve çevre illerde piyasaya sürdüğünü belirledi. Operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, S.T.?yi silahların parçalarını birleştirirken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 206 tabanca namlusu, 205 tabanca parçası, 4 tabanca yapımında kullanılan malzeme ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan S.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.