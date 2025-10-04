Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de D100 kara yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana gelirken, trafik yoğunluğu yangının ardından normale döndü.
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D100 kara yolu Cennet Mahallesi mevkisi Bakırköy istikametinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü durumu fark edince aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın araçta hasara yol açarken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel