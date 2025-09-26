Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

Haberler

Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir halindeyken yangın çıkan kargo yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanan kargo yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Halkalı Gümrük Yolu'nda seyreden ve henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 59 AKN 617 plakalı kamyonet yanmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
