Küçükçekmece'de Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi
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Küçükçekmece'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve sebzeler yola saçıldı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.
??????? Küçükçekmece'de devrilen sebze yüklü kamyonetteki sürücü yaralandı, sebzeler yola dağıldı.
Bakırköy yönüne giden Emin A'nın kullandığı 34 AAR 56 plakalı sebze yüklü kamyonet, Basın Ekspres Yolu'nda kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada sürücü Emin A. yaralandı, kamyonetin kasasındaki sebzeler de yola saçıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolun Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yoldaki ulaşım, devrilen aracın ve yola saçılan sebzelerin kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel