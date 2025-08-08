Küçükçekmece'de Sanayi Sitesine Silahlı Saldırı
Küçükçekmece'deki Marmara Sanayi Sitesi'nde motosikletli iki kişi tarafından bir iş yeri kurşunlandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de sanayi sitesindeki bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Marmara Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırganlar kaçtı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel