Küçükçekmece'de sahte polis dolandırıcılığı

Küçükçekmece'de telefonla aradığı E.M. adlı kadını polis olduğunu söyleyip kandırarak evine giren ve 200 bin lirayı çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin parayı alıp kaçtığı ve E.M.'nin çevreden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de telefonla aradığı E.M. adlı kadını polis olduğunu söyleyip kandırarak evine giren ve 200 bin lirayı çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin parayı alıp kaçtığı ve E.M.'nin çevreden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de polise başvuran E.M. kendisini telefonla arayan bir kişinin polis olduğunu söylediğini, hakkımdaki bir soruşturma bitene kadar evde bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Arayan kişiye önce inandığını anlatan E.M., yaklaşık 200 bin lira parayı bir çantaya koyarak şüpheliyle buluştuğunu ancak son anda parayı vermekten vazgeçmesine rağmen, sahte polisin elindeki çantayı kaparak hızla kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin para dolu çantayla kaçtığı anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin para dolu çantayla hızla kaçtığı görülürken, mağdur E.M.'nin de şüphelinin peşinden koşup çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliler Fevzi S.(29) ile Nezir T.(40) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.