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Küçükçekmece'de Sahte İlaç Üretimi Yapan İş Yerine Operasyon: 2 Gözaltı

6 Aralık 2023 17:34 Son Güncelleme: 17:36 Abone Ol

Küçükçekmece'de sahte ilaç üretimi yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata ile ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.