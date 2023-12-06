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Küçükçekmece'de Sahte İlaç Üretimi Yapan İş Yerine Operasyon: 2 Gözaltı

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Küçükçekmece'de sahte ilaç üretimi yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata ile ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Küçükçekmece'de sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata üretimi yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi B.I. ve çalışan S.I'yı gözaltına aldı.

İş yerinde çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel, çikolata ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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