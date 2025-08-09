Küçükçekmece'de Resepsiyon Görevlisine Saldırı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir rezidansta çevreye rahatsızlık veren kişi, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ı darbetti. Darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi olurken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dalyaprak, "Asansörden iner inmez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk, belinde silah görünce müdahale etmekten korkuttum. Beni darbetti" dedi.

Olay 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansın havuzunda eğlenen Emrecan Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarıldı. Bu sırada tartışan Emrecan Y. ile kız arkadaşı, havuzdan ayrıldı. Emrecan Y. asansörle, kız arkadaşı ise yangın merdiveninden binanın 8'inci katına çıktı. Daireye kız arkadaşından önce gelen Emrecan Y., kız arkadaşının içeride olduğunu düşünerek boş dairenin kapısını tekmelemeye ve bağırmaya başladı. Bina sakinlerinin yeniden şikayet etmesi üzerine resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak binanın 8'inci katına çıkarak yeniden uyarıda bulundu. Bunun üzerine Emrecan Y., görevli Dalyaprak'a saldırarak darbetti. Bir süre darbedilen Dalyaprak, binada yaşayan başka bir kişinin evinden çıkarak araya girmesi ile kurtuldu. Hastaneden darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ın çalıştığı binanın 8'inci katında darbedildiği anlar, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emrecan Y.'nin saldırdığı Cevat Dalyaprak'ı yere düşürerek darbettiği anlar yer alıyor.

'BELİNDE SİLAH GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEKTEN KORKTUM'

Darbedilen rezidansın resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak, "Kız arkadaşı burada oturuyordu. Saat 05.00 sıralarında havuza girmişler. Gece havuza girmek yasak olduğu için şikayet üzerine onları havuzdan çıkardım. Kadın, dairenin olduğu kata yangın merdiveninden çıkarken, erkek arkadaşı ise asansörle çıktı. Erkek arkadaşı asansörle kız arkadaşından önce çıkınca kapıyı çalmaya başlıyor. Kapı açılmayınca kapıya tekme atarak, bağırıyor. Ben de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığım için gecenin o saatinde arkadaşı uyarmak için yukarı çıktım. Asansörden inip sessiz olmasını söyler, söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk. Beni darbetti. 'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım' şeklinde tehdit etmeye başladı. Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan" dedi.