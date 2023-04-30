Küçükçekmece'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 KDC 02 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Edirne istikameti Sefaköy mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel