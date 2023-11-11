Küçükçekmece'de Polis Ekipleri ile Şüpheli Arasında Kovalamaca

Küçükçekmece'de uygulama yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücüyle kovalamaca yaşadı. Şüpheli sürücü, polis tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Otomobiliyle kaçan şüphelinin peşine düşen polis, açtığı uyarı ateşiyle sürücüyü yaralarken, otomobilin önünü keserek şüpheliyi durdurdu. Açılan ateş sonucu sürücü ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy E-5 Karayolu Yanyol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurmak istediği 34 CUE 404 plakalı otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düştü. Yapılan uyarılara rağmen durmayarak otomobili ile kaçmaya çalışan sürücüye polis ekipleri uyarı ateşi açtı. Kaçmaya devam eden şüphelinin otomobiline ve lastiklerine de ateş eden polis, otomobilin önüne geçti, otomobil ekip arabasına çarparak durdu.

'Polis ekiplerinin açtığı uyarı ateşiyle şüpheli yaralandı'

Yapılan incelemelerde polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu sürücünün yaralandığı görüldü. İsmi öğrenilemeyen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kovalamaca sonrası olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla yan yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre incelemelerde bulunarak çevrede boş kovan aradı.

İncelemelerin ardından otomobil, çekici aracıyla olay yerinden kaldırılırken yan yol tekrardan trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'Polis aracının otomobilin önüne geçerek şüpheliyi durdurması anbean cep telefonu kamerasında'

Polisin ekip aracıyla otomobilin önüne geçerek şüpheliyi durdurması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis aracı yan yolda kaçmaya çalışan otomobilin önüne geçerek fren yaptığı ve otomobilin ekip aracına çarparak durduğu görülüyor. - İSTANBUL