Küçükçekmece'de Patlayıcı Atma Olayı: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de 4 çocuk, bir kahvehaneye patlayıcı atması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de 4 çocuğun bir kahvehaneye patlayıcı atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, 18 yaşından küçük 4 kişi, pet şişeye doldurdukları patlayıcıyı, bir kahvehaneye fırlattı.

Şişenin patlaması sonucu bir kişi yüzünden yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
