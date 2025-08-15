Küçükçekmece'de Patlayıcı Atan 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de bir kahvehaneye patlayıcı atarak bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 4 genç şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece'de kahvehaneye patlayıcı atarak bir kişinin yaralanmasına neden oldukları öne sürülen yaşları küçük 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kahvehaneye dün, içinde maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu bulunan şişeyi atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kahvehanedeki G.A'nın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın şüphelileri Y.D (14), Ö.K (16), Ö.B (15) ve M.E.P (15) polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
