Küçükçekmece'de 'Pati Terapi' Programı İle Hükümlülere Rehabilitasyon Desteği

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik "Pati Terapi" adı verilen hayvan destekli terapi programı başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, programın ilk oturumu Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Yedikule Hayvan Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Barınakta bulunan köpekler ve kediler, terapi sürecinin merkezinde yer alarak hükümlülerle birebir etkileşim kurdu.

Uzman psikolog, veteriner hekim ve eğitmenler eşliğinde yürütülen programda, hükümlüler hayvanlarla temas ederek hem barınaktaki çalışmalar hakkında bilgilendirildi hem de uygulamalı etkinliklere katıldı.

Terapi sürecinde, empati kurma, sorumluluk alma, öfke kontrolü, stres azaltma ve güven ilişkisi geliştirme gibi hedeflere odaklanıldı.

Düzenli olarak devam edecek ve katılımcıların gelişimlerinin bilimsel yöntemlerle takip edileceği programda katılımcılar, uzun süredir hayvanlarla temas etmediklerini, bu deneyimin kendilerine huzur verdiğini ve farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, "Pati Terapi" ile amaçlarının hükümlülerin içsel dönüşümlerine katkı sağlamak, onların empati duygusunu güçlendirmek ve toplumla yeniden sağlıklı bağlar kurmalarını desteklemek olduğunu kaydetti.

Bilgin, "Hayvanların koşulsuz sevgisi ve güveni, iyileştirme sürecinde çok önemli bir rol oynuyor. İlk oturumda aldığımız geri bildirimler bizleri son derece mutlu etti." ifadesini kullandı.