Küçükçekmece'de park halindeki 2 minibüs yandı Güncel Haberler Küçükçekmece'de park halindeyken yangın çıkan 2 minibüs kullanılamaz hale geldi. Küçükçekmece'de park halindeyken yangın çıkan 2 minibüs kullanılamaz hale geldi. Halkalı semtindeki Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta park edilen 34 LAD 834 ve 34 LOM 064 plakalı minibüslerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araçlardaki yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Küçükçekmece Halkalı Güncel Haberler

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