KÜÇÜKÇEKMECE'de Otomobilden Hayalet Ekran Çalan Şüpheliler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille gelen 3 şüphelinin, dakikalar içinde park halindeki araçtan 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panellerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille gelen 3 şüphelinin, dakikalar içinde park halindeki araçtan

'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panellerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Tevfik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobilin yanında durdu. Ardından şüpheliler, otomobilin kapısını açarak dakikalar içinde aracın hayalet ekranını söktü. Yüzlerinin görünmemesi için şapka kullandıkları görülen 3 şüpheli, söktükleri hayalet ekranla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.