Küçükçekmece'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ilerleyen 58 EK 720 plakalı otomobil ile 34 ML 720 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.S. (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.