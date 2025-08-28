Küçükçekmece'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Küçükçekmece'de meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ilerleyen 58 EK 720 plakalı otomobil ile 34 ML 720 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.S. (25) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel