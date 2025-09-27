Küçükçekmece'de Otomobil TIR'a Çarptı, Sürücü Sıkıştı

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, -KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atakent Mahallesi 219. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuzey E.(20)'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MUN 266 plakalı otomobil, park halindeki 34 MUL 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kuzey E., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.