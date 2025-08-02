Küçükçekmece'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Küçükçekmece'deki bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda bir müşteri ağır yaralandı. Olay sonrası kimlikleri belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen ve bir müşteriyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Atakent Mahallesi'ndeki bir oto galeriye 17 Temmuz'da sahte plakalı bir otomobildeki iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheliler iş yerini kurşunladıktan sonra kaçarken, oto galeriye araç almak için gelen G.E. (41) saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.K. (27) ve M.B. (30) 29 Temmuz'da yakalandı. Yapılan araştırmada M.K'nin 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Polis, silahlı saldırıyı kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini de tespit etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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