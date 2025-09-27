Küçükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Haberler

İstasyon Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Küçükçekmece'de, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alanda hızla yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
