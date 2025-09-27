Küçükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alanda hızla yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.