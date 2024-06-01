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Küçükçekmece'de Otele El Bombası Atıldı, Zanlılar Yakalandı

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Küçükçekmece'de bir otele el bombası atılması olayının failleri ile bombalı eylemi gerçekleştiren zanlıya silahla ateş eden kişi aynı gün yakalandı.

Küçükçekmece'de dün bir otele el bombası atılması olayının failleri ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren zanlıya silahla ateş eden kişinin aynı gün yakalandığı bildirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medya organlarında "İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi" içerikli haberler yer alması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Dün, saat 11.57'de Yeşilova Mahallesi Değer Sokak'taki bir otele yönelik plakasız ve çalıntı motosikletle gelen şüphelinin el bombasını otel içerisine attığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El bombası patlamamıştır. Şüpheli kaçmak üzereyken otel içerisinden bir şahsın şüpheliye silahla ateş etmesi üzerine eylemi düzenleyen şüphelinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, bombalı saldırının faili olduğu tespit edilen şüpheliler ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren şüpheliye silahla ateş ettiği tespit edilen kişi, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı."

Açıklamada, soruşturmada maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemlerin etkin biçimde yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Olay Güvenlik Hukuk Dünya Güncel Haberler

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