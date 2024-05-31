Küçükçekmece'de Otele El Bombası Atan Şüpheli Silahla Yaralandı

Küçükçekmece'de bir otele pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, burada bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edilerek, yaralandı.

Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını buraya attı.

Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Motosikletli saldırganın otelin önüne gelip bir süre burayı gözetlemesi, ardından motosikletle tur atıp elindeki bombayı otele doğru atıp kaçması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.