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Küçükçekmece'de Otele El Bombası Atan Şüpheli Silahla Yaralandı

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Küçükçekmece'de bulunan bir otele pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, otelde bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı. Şüpheli hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayın ardındaki husumeti araştırıyor.

Küçükçekmece'de bir otele pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, burada bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını buraya attı.

Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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