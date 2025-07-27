Küçükçekmece'de Otel Odasında Genç Ölü Bulundu

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 23 yaşındaki Burak Kartal, kaldığı otelin odasında hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı otelin odasında ölü bulunan gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Burak Kartal, dün gece 2 arkadaşıyla Kartaltepe Mahallesi Eren Sokak'taki bir otele gitti.

Gece odada kalan arkadaşları sabah saatlerinde Kartal'ı hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Otel odasına gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri otelde detaylı çalışma yaparken cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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