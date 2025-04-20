Küçükçekmece'de Otel Odasında Bir Kişi Ölü Bulundu
Küçükçekmece'deki bir otelde, 60 yaşındaki Olcay Barut'un odasında hareketsiz halde bulunması sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Barut'un cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Küçükçekmece'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.
60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel