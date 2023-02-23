KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜHÜRLENEN BİNADA 3 YILDIR KORKU DOLU YAŞAM

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı apartman, Marmara Denizi'nde 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, binada oturanların başvurusu üzerine karot örnekleri alınarak incelendi. Belediye ekipleri binayı 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle tedbiren mühürledi. Ancak aradan geçen 3 yılda başka hiçbir işlem yapılmadı. Mühürlü olmasına rağmen binadaki 32 dairede yaşayanlar depremden sonra daha büyük korku yaşadıklarını ancak kira bedeli verilmediği için taşınamadıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise kentsel dönüşüm firmasının raporunda eksiklikler olması nedeniyle müdahale edilemediğini bildirdi.

Kahramanmaraş depremleri sonrası binasının güvenli olup olmadığını kontrol ettirmek isteyenler İBB başta olmak üzere belediyelere ve yapı denetim firmalarına başvuruyor. Bazı binalarda ise yıllar önce kentsel dönüşüm kararı alınmasına rağmen, hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Küçükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde 32 daireden oluşan 5 katlı bir apartman, Marmara denizinde 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, binada oturanların başvurusu üzerine, kentsel dönüşüm firması tarafından karot örnekleri alınarak incelendi. Belediye ekipleri binayı 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle tedbiren mühürledi. Ancak aradan geçen 3 yılda başka hiçbir işlem yapılmadı. Binada yaşayanlar depremden sonra daha büyük korku yaşadıklarını ancak, kira bedeli verilmediği için taşınamadıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise, kentsel dönüşüm firmasının raporunda eksiklikler olması nedeniyle, müdahale edilemediğini bildirdi.

MÜHÜRLÜ APARTMANDAKİ DAİRE 2 AY ÖNCE KİRAYA VERİLDİ

"MUTFAK TAVANI ÜZERİME DÜŞTÜ, UYUYAMIYORUZ"

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ: FİRMA RAPORU EKSİK, MÜDAHALE EDEMİYORUZ

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