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Küçükçekmece'de Motosikletli Sürücüye Otomobil Çarptı

Küçükçekmece'de Motosikletli Sürücüye Otomobil Çarptı
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Küçükçekmece'de akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan motosikletliye otomobil çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen motosikletliye otomobilin çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.

İstasyon Mahallesi'nde sol şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne, sağa sinyal verip akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada aynı yönde seyreden otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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