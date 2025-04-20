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Küçükçekmece'de Motosikletli Şüphelilere Saldırı

Küçükçekmece'de Motosikletli Şüphelilere Saldırı
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Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli, bir iş yerine 13 kurşunla saldırdı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de motosikletli 2 şüpheli iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerine 13 kurşunun isabet ettiği saldırıyla ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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