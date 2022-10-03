Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Küçükçekmece'de bir motosiklet tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçükçekmece'de bir motosiklet tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'taki motosiklet tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Küçükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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