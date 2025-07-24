Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Küçükçekmece'de bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün kimliği belirlenemedi.
Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Basın Ekspres Yolu'nda Atatürk Havalimanı istikametine ilerleyen 34 KOR 731 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 NIE 725 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sol şeritteki 34 FM 3469 plakalı araca vurdu.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Motosikletlinin yabancı uyruklu olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi.
Kaza dolayısıyla bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel