Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Ambulans Çarptı, İki Yaralı
Küçükçekmece'de hafif ticari araca çarpan motosiklet, yola savrularak yoldan geçen bir ambulansın çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazaya karışan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de hafif ticari araca çarptıktan sonra savrulan motosikletteki 2 kişi, bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.
D-100 kara yolunun Edirne istikametinde seyreden Samet B. idaresindeki 17 ADL 124 plakalı motosiklet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZR 3771 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Esat A, bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.
Kazaya karışan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, başka bir ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.