Küçükçekmece'de motor tamir dükkanına silahlı saldırı kamerada

KÜCÜKCEKMECE'de motor tamir dükkanı, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KÜCÜKCEKMECE'de motor tamir dükkanı, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, motosikletle gelen iki kişiden birinin silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 06 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişiden biri, motor tamir dükkanına 4- 5 el silahla ateş açtı. İş yerinin camlarına ve bir araca kurşunlar isabet ederken, şüpheliler geldikleri motosikletle uzaklaştı. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerince delil araştırması yapılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelendi. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişiden birinin silahla ateş açtığı görülüyor.

"UCUZ ATLATTI"