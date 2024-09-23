Küçükçekmece'de Midibüs, Bahçe Duvarını Aşarak Binaya Çarptı

Kaza, saat 09.50 sıralarında Sultan Murat Mahallesi, Serbest Sokak'ta meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LZP 846 plakalı midibüs bahçe duvarını aşarak binaya çarpı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişinin son anda midibüsün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

'KİMSEDE BİR ŞEY YOK, ŞOFÖRDE İYİYDİ'

Kazayı anlatan mahalle sakini Furkan Ören, "Ben içeride oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi, çıktık baktık adam kamyona çarpmamak için direksiyonu sol tarafa kırıyor. Mantarlara çarpıp karşı binaya giriyor. Kimsede bir şey yok, şoförde iyiydi. O sırada kimse geçmiyordu oradan. Yan tarafa bir tane kamyon çekmiş, sağ tarafına daha yakın yanaşmadığı için kamyoncunun aynasına çarpmamak için sol tarafa direksiyonunu kırıyor akabinde kaza gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.