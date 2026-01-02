Haberler

Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, yolcuların tahliyesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
Ramos eski kulübünü satın alıyor

Eski kulübünü satın alıyor