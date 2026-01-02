Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, yolcuların tahliyesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.