Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Kişi Öldü 2'si Ağır 29 Yaralı

Küçükçekmece, D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar çevre hastanelere sevk edilirken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs yolu kapanırken, yolcular Marmaray ve otobüs duraklarına yönlendirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüs yolunda ters istikamette seyreden 2 metrobüsün önce birbirine çarptıığı ardından bariyerlere savruldukları anlar yer alıyor. Kaza sonrasında bölgedeki kurtarma çalışmaları ve oluşan kalabalık ise, havadan drone ile görüntülendi.

KAZA SONRASI OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kazasının ardından metrobüs seferleri yapılamazken, her iki güzergahta da uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

'MAALESEF YARALILARDAN 1 TANESİNİN VEFAT HABERİNİ DOĞRULATTIK'

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ve yaralılar hakkında bilgi alan Anteplioğlu belediye yetkilileriyle de görüştü. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de kazanın ardından bölgedeki çalışmaları inceledi. Çebi burada yaptığı açıklamada, 'Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan birinin vefat haberini doğrulattık. Allah rahmet eylesin, şu an 9 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de vefat ettiğini biliyoruz. 10 yaralı olarak biliyorduk, 1 kişinin vefat ettiğini maalesef öğrendik.' dedi.

2 METROBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece'de 38 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili 2 metrobüs şoförü ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

'İNSANLAR SAVRULDU O AN FAZLA BİRŞEY DÜŞÜNEMEDİM'

Kaza sırasında metrobüste bulunan ve yaralanan kişi, 'Yol çalışması var ya ondan dolayı metrobüs şerit değiştirmek zorunda kalıyor onun için kaza oluyor. İnsanlar savruldu o an fazla birşey düşünemedim. Ben biraz korktum, Zincirlikuyu'dan gelen metrobüsteydim. Bizim metrobüs ara yola girip direk karşıdan gelenle çarpıştılar" dedi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibariyle; 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir.' denildi.