Küçükçekmece'de Market Önünde Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de bir marketin önündeki tahta parçalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, bitişikteki iki binanın dış cephesine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'ndeki 10 katlı binanın giriş katında bulunan marketin önündeki tahta parçaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, marketin jeneratörüne ve bitişikte bulunan iki binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında marketin jeneratöründe ve bitişikteki binalarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
