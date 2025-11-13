Küçükçekmece'de Lokantanın Bacasında Yangın Çıktı
Küçükçekmece'deki bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinin bacasında hasar oluştu.
Kartaltepe Mahallesi Pamuk Sokak'ta bulunan lokantanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinin bacasında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel