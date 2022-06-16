Küçükçekmece'de liseli cinayeti davasında 5 yıl sonra keşif kararı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yıl önce içinde bulunduğu otomobilin 2 grubun silahlı çatışmasının ortasında kalması sonucu vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün (16) ölümüyle ilgili mahkemenin 6 sanık için 'iştirak halinde öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılması kararı istinafa taşındı. İstinafta görülen duruşmada olayla ilgili keşif yapılmasına karar verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya 6 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu bulunan 4 sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Maktul Emircan Açıkgöz'ün ailesinin de katıldığı duruşmaya taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Feyyaz Eren savunmasında, "Biz saldırıya uğradık ve olayın mağduruyuz. Ben Servet ve Cenap'la arabadaydım. Alageyik Caddesi'nden Koreli sokağa dönerken silahlı saldırıya uğradık. Ben de can havliyle korunmak amacıyla rastgele ateş ettim. Cenap da ateş etti. Ben silahı teslim ettim. Bize ateş edenler Yakup, Emrah ve Şahin Demirok'tur. Maktulün öldüğü yer bizim saldırıya uğradığımız yerden farklıdır. Demirok'ların kahvesinin önüdür. Maktulü vuran Demiroklar tarafından ateş edenlerdir. Olay yerinde keşif yaparsanız suçu kim işlediği anlaşılır" dedi.

"OLAY MAHALLİNDE KEŞİF YAPILMASINI İSTİYORUM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel