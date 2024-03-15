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Küçükçekmece'de Kuyumcudan Silah Tehdidiyle 9 Bilezik Çalan Şüpheliler Tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuya silah tehdidiyle giren ve 9 bilezik çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada silah ve para bulundu. Tutuklanan şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir kuyumcudan silah tehdidiyle 9 bilezik çaldıktan sonra kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 9 Mart'ta İkitelli Caddesi'nde bir kuyumcuya giren yüzü maskeli 2 kişinin tabancayla çalışanı tehdit edip 9 bilezik aldıktan sonra kaçmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler S.B. ve F.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 tabanca ve 5 bin 495 lira bulundu.

Bu arada, S.B'nin 2, F.B'nin de 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin kuyumcudan bilezik çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kuyumcuya yüzleri maskeli gelen 2 şüphelinin çalışana silah doğrultması, ardından çalışanın vitrinden çıkartarak kendilerine verdiği bilezikleri alıp kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece İstanbul Tutuklama Güvenlik Kamerası Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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