Küçükçekmece'de Kulüp Başkanına Silahlı Saldırı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü binası altında otopark işleten Barış Can Akçay, yakını Levent Kalaycı ile birlikte Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile görüşmek için ofisine gitti. Ofise girmelerinden birkaç dakika sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, Levent Kalaycı, kulüp başkanı Ahmet Ulaş'a silahla 9 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan kulüp çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerindeki kiracı Barış Can Akçay'ı gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Levent Kalaycı ise gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Levent Kalaycı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken kiracı Barış Can Akçay, serbest bırakıldı.

Kiracı Barış Can Akçay ile Levent Kalaycı'nın kulüp binasına girdikleri ve şüpheli Levent Kalaycı'nın saldırının ardından koşarak binadan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin hızla binadan çıkarken elinde tabanca olduğu görülüyor. Şüpheli, binadan çıktıktan sonra tabancayı beline sokuyor.

"TAMAMEN HAZIRLIKLI GELİNMİŞ BİR SALDIRI"

Yeşilova Esnaf Spor Başkan Vekili Mehmet Cem Özer "Dün saat öğleden sonra 14.00 sularında olay gerçekleşiyor. Buradaki arkadaşlarımızdan bir telefon geliyor. Başkanımız Ahmet Ulaş'ın silahlı saldırıya uğradığı yönünde. Oradan haberimiz oluyor, daha sonrasında yöneticilerimizle beraber hızlıca zaten olay mahalline geliyoruz. Buradaki kulübümüze ait olan kiracılarımızdan alt katta olan otopark işletmecisi Barış Can Akçay isimli işletmecinin son birkaç aydır yanında ortaya çıkan Levent Kalaycı isimli şahsın, birkaç aydır başkanımızı, yönetimimizi arayarak, "Burayı ben aldım, bundan sonra bu konunun muhatabı benim" demesi üzerine başkanımızın da "Hayır sen bizim muhatabımız değilsin, bizim mukavelemiz Barış Can Akça isimli şahısla" diye belirtmesi ve buranın bir spor kulübü olduğu, spor kulübüne uygun şekilde işletmecilik yapılması gerektiğini belirtmesi üzerine yapılan bir saldırı. Tabi bu saldırı öyle bir ceyran ediyor ki şahısların içeriye girmesi ve ilgili saldırıyı yapıp dışarıya çıkmaları tamamı 3 dakika sürüyor. Girip bir konuşma tartışma uzlaşının sağlanmaması değil. Tamamen bilinçli, tamamen hazırlıklı gelinmiş şekilde oluyor ve dokuz el silah sıkılıyor. Hiçbir hazırlık yapmıyor. Silahı, mermisi ağzında, emniyeti açık şekilde oluyor. Girmesi çıkması 3 dakikada oluyor. Dokuz el silah sıkıyor, dört tanesi başkanımızın ayağında. En kötüsü, Allah çoluğuna çocuğuna bağışladı. En sonunda da iki el daha göğsüne ve kafasına doğru silah tutaraktan basıyor ama mermisi bitmiş vaziyette olduğundan dolayı silah boşa düşüyor. İlgili şahıslardan bir tanesi zaten emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırıda bulunan Levent Kalaycı isimli şahıs da gece saat 23: 00 - 23: 30 sularında emniyet güçlerimiz tarafından saldırıyı gerçekleştirmiş olduğu silahı ile beraber gözaltına alındı. Şu anda da kendileri adliyede süreç devam ediyor, savcılık süreci devam ediyor" dedi.

Kulüp Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Korkut "Başkanımızın ifade ettiği gibi olay vuku bulur bulmaz hemen biz de intikal ettik buraya geldik. O aşamada emniyet müdürlüğümüz, kaymakamlığımız ve tüm adli birimler bilgilendirdi. Sağ olsunlar gerekli tedbirleri önlemleri aldılar. Başkanımızın ifade ettiği gibi kiracı olan vatandaş, yani bu işin belki azmettireni oydu. Onu hemen gözaltına aldılar, daha sonra da başkanımızın ifade ettiği gibi diğer vatandaşı da emniyet güçleri silahla beraber yakaladılar, gözaltına aldılar. Adli süreç devam ediyor. Başkanımız dün hastanedeydi, ifadesini verdi. İnşallah biz de sonuna kadar hukuki mücadelenin takipçi olacağız. Basit bir mesele değil çünkü bu mahalleler için amatör spor kulüpleri çok çok kıymetli ve kulüplerde yapılacak en ufak bir durum gerçekten çok önemli bir kitlelere hitap ediyor. Dolayısıyla biz bu sürecin hızlı bir şekilde takibini yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.