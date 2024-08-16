Küçükçekmece'de Kozmetik Malzeme Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin motor bölümünden dumanların çıktığını gören kamyonetin şoförü aracı yol kenarına çekerek indi. Kozmetik malzemelerin bulunduğu kasaya sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel