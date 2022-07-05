Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı - Haberler

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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı

İstanbul Küçükçekmece'de, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Sefaköy'de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 9582 plakalı hafif ticari araç kavşakta kontrolden çıkarak refüjü aşıp akaryakıt istasyonuna girdi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda bir süre durdurulan işlemler aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, aracın istasyona girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla istasyona giren aracın bir pompanın koruma demirlerine çarparak durması, istasyon çalışanlarının da kaçarak kendilerini kurtarması yer aldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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