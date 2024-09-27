Küçükçekmece'de Kolonlarında Çatlak Olaşan Apartmanda İnceleme Yapıldı
Küçükçekmece'deki 5 katlı apartmanda oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ve üniversite uzmanlarından oluşan 6 kişilik heyet inceleme gerçekleştirdi.
Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı.
Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu.
İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi.
Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.
Belediye görevlileri, taşıyıcı kolonlardaki çatlakların binanın yapısını bozup bozmadığına ilişkin hazırlanacak rapor doğrultusunda hareket edecek.