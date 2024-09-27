Küçükçekmece'de Kolonlarında Çatlak Olaşan Apartmanda İnceleme Yapıldı

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu.

İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi.

Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Belediye görevlileri, taşıyıcı kolonlardaki çatlakların binanın yapısını bozup bozmadığına ilişkin hazırlanacak rapor doğrultusunda hareket edecek.