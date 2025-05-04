Küçükçekmece'de Kolonlarda Çatlak Oluşan Bina Tahliye Edildi
Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bir bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilip mühürlendi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, polis, AFAD ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.
Cennet Mahallesi Deniz Sokak'taki binanın bodrum katında bulunan kolonlarında çatlak oluştuğunu ve dökülme meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından 4 katlı binayı mühürledi.
Binadan tahliye edilen 7 kişi otele yerleştirilirken, 21 kişinin ise kendi yakınlarının yanında kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel