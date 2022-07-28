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Son dakika haberi | Küçükçekmece'de kırdığı kamerayla görüntülendi

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de kırdığı kamerayla görüntülendi

Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE'de kız arkadaşıyla yürüyen bir kişi eline aldığı boruyla marketin güvenlik kamerasını kırdı.

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KÜÇÜKÇEKMECE'de kız arkadaşıyla yürüyen bir kişi eline aldığı boruyla marketin güvenlik kamerasını kırdı. O anlar kırdığı kameraya yansıdı.

Halkalı'da geçen pazartesi sabah saat 06.30 sıralarında kız arkadaşıyla yürüyen bir kişi plastik boruyla marketin güvenlik kamerasına vurmaya başladı. Defalarca kameraya boruyla vuran şüpheli, kamerayı kırdı. İkili daha sonra uzaklaşırken, o anlar kırdığı kameraya yansıdı. Marketin sahibi Tuğrul Şahin şikayetçi oldu.Tuğrul Şahin, "Pazartesi günü sabah 06.30 sıralarında bir tane genç tarafından sopayla güvenlik kameramız kırıldı. Yanında kız arkadaşı vardı. Sebepsiz yere kırdı, gitti. Ne yapmaya çalıştığını çözemedik. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Hiç tanımıyoruz, daha önce hiç görmedik. Boru alıyor kameraya vuruyor. Yönü değişmişti, kırıldığını fark ettik. Güvenlik kamerasını izledik. 18 yaşlarında biri. Çok şaşırdık ilk defa başımıza böyle bir şey geldi" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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